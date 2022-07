Escàndol per la nacionalització d'un jugador de bàsquet que no té cap vincle amb Espanya

El jugador de bàsquet, nascut als Estats Units fa 31 anys, ha aconseguit la nacionalitat espanyola aquest dimarts. La sol·licitud ha estat aprovada pel Consell de Ministres i publicada al BOE, de manera que aquest estiu podrà disputara les ordres del seleccionadorLa incorporació de Brown, amb passat NBA (va coincidir amb Scariolo als) i en diversos clubs europeus, ara a les files del Maccabi de Tel Aviv, s'emmarca "dins ded'ampliar tant la base de jugadors com el talent disponible per a les seleccions nacionals".La mesura ha provocat una e"Amb l'obtenció de la nacionalitat espanyola exprés d'un jugador sense cap arrelament a Espanya, el missatge que es fa arribar als jugadors nacionals ési té un impacte negatiu tant sobre el present com sobre el futur", ha lamentat l'ABP (l'associació de jugadors de bàsquet professionals) en un comunicat.En el text, es pregunten si és creïble que l'actual selecció campiona del món no pugui trobar jugadors espanyols amb qui competir en les cites de màxim nivell internacional. "La il·lusió de qualsevol jugador enés poder arribar a jugar algun dia amb la selecció", recorden. En la seva opinió, aquest tipus d'accions "dinamiten les expectatives dels jugadors, allunyen els aficionats ique permet somiar jugar a la selecció".

