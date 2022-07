Myrkl, la píndola que promet curar la ressaca ja es pot comprar al Regne Unit

llevar-se l'endemà, després d'haver begut, sense mal de cap. Ara, totes aquestes persones poden veure complert el seu somni. I és que la farmacèutica sueca De Faire Medical ha llençat al mercat britànic aquesta mateixa setmana una píndola que promet curar la ressaca."El propòsit és que els bevedors moderats es llevin sentint-se tan bé com sigui possible l'endemà, ja siguin treballadors que busquen un moment de relax o pares o persones grans que desitgen mantenir una vida social activa" han explicat els seus fabricants als mitjans de comunicació. L'equip, però ha assegurat que, des d'aleshores, ha treballat en el seu desenvolupament.la L-cisteïna -un aminoàcid que es troba, per exemple, a la tonyina i la civada- i la vitamina B12 -que és present a la carn, els ous, la llet i altres fonts-. Ambdues són espècies de bacterisque es creu que són saludables per a la digestió.La primera, 12 hores abans de beure i la segona una hora abans. La combinació farà que fins al 70 de l'alcohol es descompongui passats 60 minuts. De Faire Medical ha afirmat que els assajos clínics independents que han realitzat "demostren" l'efectivitat del producte.Concretament, els fabricants han detallat que la píndola combat l'aparició de la ressaca activant els bacteris Bacillus subtilis i Bacillus coagulans, la L-cisteïna i la B12 a l'intestí, abans que l'alcohol arribi al fetge. Després, totes les substàncies treballen juntes per a descompondre l'alcohol en aigua i diòxid de carboni, amb una producció mínima d'acetaldehid o àcid acètic.Una caixa en què van 30 pastilles val 30 lliures.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor