Mor una dona de 90 anys en un incendi a Sant Miquel de Balenyà

Unahaen un, al municipi de Seva (Osona), aquest dimarts. L’avís d’incendi s’ha rebut a les 11:17 hores, quan uns testimonis han comunicat que sortia foc de sota la porta d’un habitatge delImmediatament s’han activat. En accedir a l’habitatge, hi han descobert una víctima mortal.Els Bombers de la Generalitat han extingit l’incendi, que afectava la cuina de l’habitatge. Els efectius del(SEM) no han pogut fer res per la víctima.Agents d’investigació delss’han fet càrrec de les diligències del cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor