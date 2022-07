Salut reactiva les baixes automàtiques per símptomes de Covid

Com demanar la baixa?

Una mesura temporal

L'augment de casos comença a frenar

La secretària de Salut Pública,, ha comparegut aquest dimarts acompanyada de la directora del Servei Català de la Salut,, per explicar la situació de lade laa Catalunya en un moment en què les dades no són bones, tot i que l'increment de casos mostra signes d'estabilització. En l'actual context de pressió als CAP, el Departament de. Es podrà sol·licitar a través de La Meva Salut, no caldrà un test positiu de coronavirus i tindran una durada general de cinc dies, sempre que no canviï la situació del malalt.La doctora Craywinckel ha demanat "protegir" elperquè pugui atendre els pacients més vulnerables. Amb la setena onada, i especialment en les darreres dues setmanes, hi ha hagut una "repercussió directa" de la Covid en l'atenció primària i al sistema sanitari en general. Hi ha hagut un increment del 16% de les visites respecte la setmana anterior als CAP i un 10% de les visites són per Covid. "Les baixes per insuficiència respiratòria aguda s'han incrementat en les darreres setmanes", ha dit la doctora. Per això, el Departament ha presentat aquesta via per demanar la baixa per símptomes associats a la Covid-19 en un moment d'Les baixes es podran demanar viao via "", Salut activarà un. L'usuari trobarà una opció de "baixa per simptomatologia compatible amb Covid-19"., sinó que si una persona està malalta i té simptomatologia típica de la Covid -febre, tos, cansament generalitzat...-, no pot anar a treballar i no pot fer teletreball, el Departament gestionarà una baixa.i, aleshores, generarà una. L'usuari podrà demanar l'alta abans o podrà demanar allargar la baixa. Serà una baixa mèdica i en qualsevol moment el professional sanitari podrà contactar amb el malalt.Per sol·licitar la baixa, s'obrirà una pestanya en què. No serveix explicar que tens un test positiu, sinó que s'ha d'explicar quins símptomes tens, si es troba malament i per què. "Si algú diu 'tinc un test positiu', no se li donarà la baixa, perquè ens han d'explicar què li passa", ha dit Craywinckel. Això es traslladarà als professionals i des d'allà es generarà la baixa, que estarà autolimitada en el temps (sempre que no canviïn les condicions de la persona). Quan passin els cinc dies de baixa "estàndard" -el temps en què s'acostuma a resoldre la Covid-, l'usuari rebrà un correu o SMS en què se li dona l'alta. "", ha remarcat la doctora.I això, per què? "Perquè simplifica el procediment administratiu en què ja tenim el coneixement clínic;que no es bona ni per l'usuari ni pels facultatius", ha dit Craywinckel. Aquest mecanisme exigeix "" de la població. "Esperem que siguin les persones que realment estan malaltes les que accedeixin a aquesta via", ha demanat la doctora.i s'allargarà mentre duri el pic de l'onada. La mesura es posa en marxa per l'increment de l'afluència de ciutadans als CAP amb simptomatologia compatible amb Covid i també perquè s'estan multiplicant les baixes per insuficiència respiratòria. "Quan això canviï, la mesura deixarà de tenir sentit", ha afirmat Craywinckel.La baixa serà "coneguda" pel metge de capçalera, però no la donarà aquest metge. Qui gestionarà la baixa serà directament l'(ICAM). El professional, si no hi ha cap problema, no haurà de fer res, però en tot moment podrà contactar amb el malalt -per saber com està o com evoluciona- o el malalt podrà contactar amb el metge -en cas que, per exemple, ja es trobi bé o, pel contrari, hagi empitjorat-.Elsa Catalunya van en augment, però el creixement és més lleu que la setmana anterior. El pic, doncs, s'assoliria aquesta setmana o la vinent, però es fa difícil de concretar. "Veiem un principi de frenada de l'increment", ha dit Cabezas. Pel que fa concretament a la Covid, continuen augmentant els casos però, de nou, la pendent també indica una certa frenada. Les dades de les mostres sentinella indiquen que una taxa de contagi de 403 casos per cada 100.000 habitants.Pel que fa a les variants, la setmana passada hi havia a Catalunya uni BA.4. "És una variant més transmissible però que tot apunta que és menys severa,", ha dit Cabezas. Aquesta variant també, i així ho indiquen les dades. Hi ha un 29% dels casos en menors de 50 anys que són reinfecció, i un 12% en majors de 50 anys. "S'escapa de la immunitat natural i de les vacunes, però continuen protegint moltíssim de la malaltia severa i la mort", ha detallat la doctora.Les visites a l'són altes, però també mostren una certa estabilització. Els"amb Covid" pugen fins als 2.032, dels quals el 78% són de 60 anys o més. Les UCI continuen en mínims històrics, però des de juny han començat a pujar de manera progressiva. Ara hi ha 52 persones ingressades. Pel que fa a les morts, també són molt baixes. De tota manera, Salut ha tornat a fer una crida a la vacunació i a posar-se la dosi de reforç. "El 86,06% de la població de més de 60 anys té la dosi de recorda, però hi ha marge per créixer en la població de més de 16 anys", ha dit Cabezas. La dosi de record, diuen els estudis, augmenta la resposta immunitària.

