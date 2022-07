Manga Barcelona canvia les dates i la ubicació del pròxim Saló i preveu superar els 153.000 visitants

. La 28a edició d'aquest ja mític esdeveniment de la capital catalana se celebrarà aquest 2022 al recinte de lai ocuparà 82.000 metres quadrats. Els i les organitzadores preveuen que l'aposta els facielsde l’edició de 2019.Més espai, doncs, per acollir noves instal·lacions i presentaràper ampliar el ventall de possibilitats. Hi haurà conferències, taules rodones, trobades amb autors, estands d’editorials i, en lloc d’un auditori, una gran sala de cinema que s’habilitarà per l’ocasió.i s’escollirà el representant espanyol al World Cosplay Summit del Japó.L'organització ha presentat en una roda de premsa aquest dimarts el, que és de la madrilenya Sara Lozoya, i ha recordat que enguany serà la primera edició després de la pandèmia. Una edició que comptarà amb la zona“per suar una mica amb les diferents propostes”. Aquest espai serà al costat de, que farà un repàs a la relació que existeix entre diferents disciplines esportives i el manga.Enguany, també es donarà especial atenció a laamb elsde Nihon Ryori dirigits per Roger Ortuño i una exposició que farà un recorregut en clau manganime per alguns dels plats japonesos que més habitualment apareixen a les lectures o visionats de manga i anime: Itadakimanga.Com és habitual, hi haurà una, que es complementarà amb els food trucks, i l’oferta del saló es complementarà amb activitats dirigides als més joves als espais Kids, Dance Stage, Japan Experience, Mini-stage i Bunka-stage.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor