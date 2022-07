Borràs es declara innocent i avisa que no té «cap intenció» de dimitir

A les portes de l'obertura de judici oral sobre el cas de fraccionament de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes i just quan ha de decidir si acata o no l'anul·lació del vot del diputat de Junts exiliat, la presidenta del Parlament,, ha comparegut públicament per defensar que és innocent i que, per això, no té. Tot un missatge adreçat a ERC, especialment, però també a la resta de partits que li han demanat que prioritzi la "de la institució i als quals ha acusat de voler-la apartar de laper desfer-se d'una. Borràs no ha dit noms, però ha estat contundent a l'hora de criticar als que pretenen "aprofitar-se" del context de repressió i de la justícia espanyola per "condemnar-la abans de ser jutjada". En canvi, ha mantingut un sepulcral silenci sobre la nova prova que suposa per a ella acatar o no la sentència del Tribunal Constitucional sobre el vot de Puig. "No tinc cap intenció de fer un pas al costat, el pas al costat que em reclamen amb poca capacitat per dissimular dels que em volen apartar de la vida política", ha anunciat Borràs, que ha arrencat la seva intervenció amb la veu entretallada a l'hora de defensar que desenvolupa la seva tasca amb "honradesa" i vetllant pel "bon funcionament" del Parlament i els drets dels seus membres. A més de defensar la seva innocència pels delictes deque se li atribueixen per les adjudicacions de contractes a un amic entre el 2013 i el 2017 mentre era directora de la institució, Borràs ha declarat sentir-se "orgullosa" per la gestió feta.En els darrers dies, dirigents com l'expresidentai també la secretària general adjunta d'ERC,, han emplaçat la presidenta de la cambra a no "arrossegar" la institució i el moviment independentista cap a l'ombra del que entenen com un cas de corrupció. Els comuns han reclamat també directament la seva dimissió abans que se li apliqui l'article 25.4 del reglament del Parlament, que fixa que han de ser suspesos els parlamentaris als quals se'ls obre judici oral per corrupció. "No em sentoper un article que parla de comissió de delictes perquè no n’he comès cap", ha insistit.En aquest sentit, i en previsió a aquest escenari que s'obrirà amb el reglament de la cambra sobre la taula, Borràs ha demanat als partits "demòcrates" que han denunciat l'actuació de la justícia amb criteris polítics durant el procés que no aplaudeixin ara que hi hagi. La presidenta de Junts ha esquivat mencionar què considera que han de fer els partits amb el reglament del Parlament, com també el fet que el president de la Generalitat,, no li hagi expressat suport públicament.Si no plega, ha subratllat Borràs, és perquè considera que ha de "prioritzar el prestigi" de la institució que li demanen aquells que "ometen de manera ostensible el context de repressió". "Aquest cas no hauria arribat tan lluny judicialment", ha assegurat reiterant que exercirà la seva defensa amb "tota la força" que considera que li atorga el fet de no haver fet "res punible". El seu, ha insistit, és un cas d'"assetjament judicial" ple "d'irregularitats", fet que ha emplaçat a tenir en compte aquells que l'acusen d'actuar amben un escenari de. Ella mateixa ha reconegut, però, queun cas que arrossega aquest historial.

