El pla contra la feminització de la pobresa de l'Ajuntament de Barcelona ajuda quasi 140.000 dones a combatre la precarietat

Inserció laboral i cures

Habitatge i salut

A quin perfil de dona atenen?

L'i la precarietat de l'ha ajudatdes dels seus inicis el 2016. Aquest és el balanç dels primersde l'estratègia, que estarài que jaDes del 2016, el consistori ha invertiten ajuts atorgats a dones de col·lectius vulnerables per diferents conceptes, com ara ajudes a la infància, monoparentalitat, habitatge, transport, inserció laboral o necessitats bàsiques. El consistori també ha promogut 325 programes i un centenar de campanyes. Entre els programes, han destacat els d'ocupació, formació, accés a l'habitatge o cures.La tinenta d'Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,, ha constatat lesi ha situat com a exemple la. Segons dades municipals, està, i a més hi ha. Mentre que les dones estan en una mitjana de 866 euros els homes reben de mitjana 1.426 euros, gairebé un 40% més. Una altra dada és la baixa voluntària vinculada a la criança dels infants, gairebé d'un 17% en el cas de les dones."Són xifres que parlen de la manca de reconeixement de les feines en l'àmbit reproductiu", ha dit Pérez, que ha parlat de pobresa econòmica però també de cures. Per això, l'estratègia impulsada contra la feminització de la pobresa i la precarietat de l'Ajuntament de Barcelona ha englobat diferents àmbits. "El feminisme és una aposta per la millora de les condicions materials de les dones", ha afegit.Un dels eixos de l'estratègia té a veure amb el mercat de treball i el treball domèstic i les cures. En concret,han participat en programes de formació, activació i inserció laboral -amb prop de 9.000 contractades-. També s'han atorgatper a afavorir la contractació. De fet, en els programes han participat fins a 455 empreses i entitats.En l'àmbit de les cures, el consistori ha desplegat. A banda, també s'han impulsat espais com ara el Barcelona Cuida, destinat a donar visibilitat a tots els recursos existents i posar-los a l'abast, amb més de 2.500 atencions.Un altre eix de l'estratègia és l'habitatge i la salut.Independentment d'això, més de 1.700 dones sense llar, de les més de 10.000 ateses, han accedit a pisos o centres residencials.En l'àmbit de la salut, l'Ajuntament ha destacat quea través dels serveis municipals d'odontologia i podologia.Tot i la diversitat de situacions, la tinent d'alcalde de Drets Socials ha assenyalat que el perfil de dona pobra o en situació precària a Barcelona és el de, amb l'agreujant de la monomarentalitat i la manca de vincles. Aquesta mena de dona sol ser coincident també geogràficament amb els barris amb rendes més baixes, com ara el Raval.El consistori és conscient que les situacions administratives irregulars són les que dificulten de major manera l'entrada en el mercat laboral i que per això es fan feines amb negre sense impacte en la cotització per a la jubilació. Per això, ha afegit, part dels programes impulsats estan orientats a persones sense permís de treball, si bé ha conclòs quea dones que viuen i treballen a l'estat espanyol, però que, per contra, no rebran cap protecció.

