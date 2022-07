El Govern planta Felip VI en el lliurament de despatxos als nous sergents de Talarn

El reiha presidit aquest dimarts el lliurament de despatxos als nous sergents de l'(AGBS) de(Pallars Jussà) i ho ha fet sense presència deperò si de l'intendent en cap de la regió Pirineu Occidental dels, Daniel Pérez.El monarca espanyol ha estat acompanyat de la delegada del govern espanyol a Catalunya,, el subdelegat del govern espanyol a Lleida,, i l'alcalde de Talarn,, del partit Ara Talarn.En total, hi ha, dels quals la immensa majoria (462) són homes i només 34 són dones. Felip VI ha lliurat el despatx al sergent número 1 de la XLVII Promoció de l'Escala de Suboficials,, d'Artilleria de Campanya i nascut a Salamanca. Per primera vegada, amb assistència del rei, la Generalitat no ha fet cap obsequi al número 1 de la promoció.El d'avui ha estat el primer acte de lliurament de despatxos després de la. L'any 2019, l'últim any que es va poder fer amb normalitat, la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, va lliurar el llibre Imago Cataloniae al primer de la promoció, tot i que tradicionalment el Govern feia entrega d'una espasa de Jaume I.

