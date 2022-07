15 anys de presó per matar d'una coça al cap un turista italià a Lloret de Mar

Els fets

per Rassoul Bissoultanov, lde 22 anys a la discoteca St. Trop de Lloret de Mar (Selva) el 2017. Aquesta ha estat la sentència de l'Audiència per l'acusat, d'origen rus, a qui el jurat va declarar culpable d'assassinat. Bissoultanov s'enfrontava a una pena de fins a 25 anys de presó, però finalment, "per molt dur que pugui semblar als familiars del finat". La sala ha argumentat la decisió perquè entén que la traïció amb què va actuar el processat va ser "sobtada".El tribunal també ha descartat indemnitzar les associacions d'oci nocturn que es van personar com a acusació, i, que s'enfrontava a 15 anys de presó, després que el jurat declarés que no va participar en l'agressió mortal.. Les càmeres de seguretat del local van gravar com dos nois van donar cops de puny i puntades de peu al jove italià, colpejant-li també al cap. Més tard, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) el traslladava en estat molt crític a l'hospital Doctor Trueta de Girona.Tot plegat va passar a una hora on el carrer Riera de Baix s'acumulaven molts turistes, segons van apuntar diversos testimonis que estaven en locals propers.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor