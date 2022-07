Mor la historiadora i mítica periodista de TV3 Maria Dolors Genovès als 68 anys

Lamentem profundament la mort de la periodista i historiadora Maria Dolors Genovès, que va formar part del l'equip de professionals de TV3 des dels inicis (1984-2015), on ha dirigit nombrosos documentals d'investigació que han contribuït a crear patrimoni històric del país pic.twitter.com/tLDvKW1vAL — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) July 5, 2022

La historiadora i mítica periodista barceloninaaquest dimarts als. Genovès era una professional, casa on va contribuir a fer grans documentals d'investigació.La periodista es va llicenciar en Ciències de la Informació i Filosofia i Lletres a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona (UB). Bona part de la seva trajectòria la va passar a la televisió pública catalana, on(1984-2015). De fet, TV3 ha estat qui ha fet pública la seva mort, lamentant-se de le pèrdua d'una dona i una professional queDurant la seva trajectòria, també va exercir de professora de Documental de Creació a la Universitat Ramon Llull., com l'assassinat d'Andreu Nin, pel qual va rebre el Premi Ajoblanco a l'audàcia, el 1993, o l'afusellament de Manuel Carrasco i Formiguera a Sumaríssim 477, que va provocar accions legals dels descendents de Carlos Trías Beltran.Genovès tambétitulat Les Barcelones de Porcioles (Edicions Proa) i va guanyarcom el Primer Premi Cinema-Rescat a la millor utilització d'imatges d'arxiu per a Chomón, Barcelona, el 2002, i la distinció a la millor producció per a Roig i negre en el Primer Festival Internacional Memorimage de Reus (2006). El 2019 també va ser reconeguda amb el Premi a la Trajectòria Professional, en el marc dels Premis de Comunicació No Sexista que concedeix l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor