El CoNCA demana la inclusió transversal de la formació artística al currículum escolar obligatori

FIR

BIR

garantir

artisticoeducatiu

El(CoNCA) ha emès la Carta de les Arts a l'Educació, un document amb què ha demanat a les administracions públiques que lasigui present en elde totes les etapes de l'. L'objectiu del CoNCA és equipararDesprés de celebrar el primer Fòrum de les Arts a l'Educació, el Consell ha presentat unaper democratitzar les polítiques culturals. Així, s'ha fet una aposta ferma per incorporar matèria artística en la formació de mestres, incloure les especialitats artístiques durant l'educació secundària i acabar amb l'exclusió en la docència d'algunes disciplines, com ara la dansa o el teatre.Laha defensat incloure les arts cinematogràfiques, audiovisuals i digitals dins de la menció d'Educació Visual i Plàstica dels graus d'Educació. D'altra banda, també es pretén autoritzar els centres d'ensenyament artístics superiors a impartir, referit a les corresponents especialitats artístiques. Per acabar, amb la intenció de contribuir a la millora professional dels mestres i el professorat, s'ha proposatequivalents a les de MIR-medicina,-farmàcia o-Biologia.Entre la resta de propostes sorgides del primer Fòrum --, el Consell ha volgut destacar l'opció del'educació artística en les etapes d'educació infantil, assegurar que fora de l'oferta escolar hi hagi una presència suficient de formació artística assequible a tot l'alumnat i superar l'actual jerarquització entre les disciplines, on es "discriminen" les arts escèniques i les audiovisuals/digitals davant la música i les visuals. Amb tot, el CoNCA ha considerat "essencial" fer un seguiment de totes elles i, per això mateix, ha posat damunt la taula crear unper conformar un banc d'informació especialitzada, fixar el coneixement, assessorar els centres educatius, fer seguiment d'experiències innovadores i desenvolupar metodologies de pedagogia.Per l'òrgan, és destacableper articular el sistema educatiu i cultural al conjunt del país, amb criteris d'equilibri territorial. Per això, han proposat acordar entre elles les funcions que haurien de correspondre a cadascuna per articular la formació en l'àmbit català. Una coordinació que hauria de ser entre el Govern, els ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals, tal com han detallat.Són les mateixes administracions qui haurien d'impulsar elque ha d'abastar les arts dins i fora de l'horari lectiu de l'alumnat per "superar les inèrcies centralitzadores i articular el sistemaen el conjunt del territori", han subratllat.En roda de premsa, els membres del CoNCA han aplaudit la "bona" predisposició de les diferents institucions i han explicat que ja s'han produït les primeres reunions entre conselleries i institucions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor