El nebot de Ricky Martin el denuncia per violència domèstica

El nebot deha denunciat el famós cantant per. La suposada víctima ha al·legat que Martini ha demanat protecció a la justícia de Puerto Rico, que treballa per emetre una. El denunciant tem per la seva seguretat perquè el cantant li truca amb freqüència i l'ha vist passejant, almenys tres vegades, pel voltant de casa seva.Com es tracta d'un cas que s'empara en la(la Llei 54), la policia -que és qui ha confirmat la denúncia- no ha revelat ni el nom ni la identitat de la suposada víctima. Ha estat el germà de Martin qui ho ha fet en un vídeo en directe a les xarxes socials."Aquest és un missatge pel meu nebot estimat, que l'estimo amb tota la meva ànima i la seva família l'estima amb tota l'ànima". Així comença el vídeo d'. "Jo ja estic cansat d'estar callat i s'ha destapat l'olla dels grills. És per això que jo sempre he dit:. No tothom qui fa servir la llei està dient la veritat".Així, ha interpel·lat, sense embuts, el seu nebot:. En aquesta línia, Eric Martin ha dit que no creu que el seu germà sigui capaç de fer una cosa així i ha demanat que no l'assenyalin abans d'hora.Primer es van pronunciar els representants de l'artista que van dir "estar segurs queI ja ho ha fet, també a través de les xarxes socials. En un breu comunicat, ha expressat quei ha argumentat no poder donar més detalls sobre els fets per ser "un assumpte legal en curs" que afrontarà amb la "responsabilitat" que el caracteritza.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor