Contractació 15 minuts abans del servei i règim sancionador: com funcionaran les VTC a Catalunya?

Xifres clau del sector de les VTC i del taxi a Catalunya



- A Catalunya hi ha unes 4.000 autoritzacions de VTC. Dins d'aquest col·lectiu, n'hi ha entre 2.500 i 3.000 que han tingut un vehicle adscrit en els darrers temps, però només

1.455 estan realment actives i estan prestant servei actualment.



- Hi ha 12.300 taxis a tota Catalunya, dels quals 10.500 són de Barcelona.



- Entre febrer i març d'aquest any, els vehicles VTC han prestat 577.000 serveis a Catalunya. En el mateix període, les VTC han prestat a Madrid 2.900.000 serveis.



Elha aprovat aquest dimarts el decret que regularà el servei dels(VTC) a partir del 30 de setembre, data en què decau la regulació estatal impulsada el 2018 pelde Transports de l'Estat. Aquestes són les claus d'una normativa que estarà vigent fins al 2024 i que encara es podria prorrogar dos anys més. Es preveu que s'aprovi aquest mes alEl servei de VTC s'ha de contractar amb un. Això vol dir que, entre que es precontracta el viatge i es produeix, ha de passar com a mínim un quart d'hora.Aquest tipus de vehiclesni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat prèviament el servei. Aquesta és una demanda elevada amb intensitat per part dels taxistes.Caldrà ser titular d'una autorització de VTC domiciliada a Catalunya amb un vehicle que hagi estat adscrital país.Les VTC hauran de tenir unaque cobreixi fins aen matèria de responsabilitat civil per danys que puguin patir els viatgers. Es tracta d'un procediment calcat al que tenen els taxistes.Els conductors han de disposar del permís de conducció de laamb almenys dos anys d'antiguitat. Els ajuntaments podran exigir als professional formacions específiques relacionades amb l'àmbit territorial.La longitud mínima de les VTC ha de ser dei, en el cas de cotxes nous, només s'admetran amb els, d'impacte ambiental el més baix possible i preparats per adaptar-se a les zones de baixes emissions.El nou decret incorpora un règim sancionador ambque van des dels 201 als. El text preveu sancions de fins a 2.000 euros i la immobilització del vehicle per a aquelles VTC que treballin amb una autorització de fora de Catalunya o que no respectin el temps de 15 minuts entre la contractació i la prestació del servei. Hi haurà sancions, de fet, dei ladel vehicle per a les VTC que recullin clients sense contractació prèvia o que circulin a la recerca de clients. Si es treballa sense autorització, la multa es pot elevar fins als 6.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor