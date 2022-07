Suècia i Finlàndia es converteixen en membres de facto de l'OTAN

Els aliats dehan signat aquest dimarts els protocols d'adhesió de. Després que Turquia aixequés la setmana passada el veto a l'entrada dels dos països nòrdics, els representants de cadascun dels països aliats davant l'OTAN han fet el següent pas:dels dos països al Tractat de l'Atlàntic Nord. Amb aquest pas formal, Suècia i Finlàndia tenen ara l'estatus de convidats iperò no vetar decisions fins que no siguin membres de ple dret. Això passarà quan es conclogui el procés que s'inicia ara: la ratificació de l'adhesió per part de cadascun dels aliats."És un moment històric per a Finlàndia, Suècia i l'OTAN, també per a la nostra seguretat compartida", ha dit el secretari general de l'OTAN,a l'inici de la sessió en què s'ha produït la signatura, en el marc del Consell de l'Atlàntic Nord, l'òrgan executiu que reuneix els 30 aliats a la seu de Brussel·les. Per Stoltenberg, l'adhesió de Suècia i Finlàndia mostra que "". "Amb 32 països a la taula serem més forts i la gent estarà més segura", ha indicat en una sessió pública a l'inici de la trobada.En la reunió també hi havia els ministres d'Exteriors de Finlàndia,, i de Suècia,, que han subratllat que l'adhesió dels dos països contribuirà a "reforçar" l'aliança. Haavisto ha instat els aliats a ratificar "ràpid" l'entrada dels dos països i ha destacat les "grans capacitats" en defensa de Finlàndia, mentre Linde ha remarcat que l'adhesió contribuirà a "l'estabilitat" de l'àrea euroatlàntica.La signatura del protocol d'adhesió de Suècia i Finlàndia es produeix després queconfirmés aquest dilluns que ambdós països havien "completat" les negociacions d'adhesió, així com "confirmat formalment la seva voluntat i capacitat de reunir les obligacions i compromisos polítics, legals i militars de la pertinença a l'OTAN".Ara, cadascun dels aliats ha de ratificar l'adhesió d'aquests dos països, un procés que pot durar mesos perquè cada soci té sistemes diferents. En alguns casos implica una votació parlamentària. AStoltenberg va confiar que el procés sigui el més ràpid possible, però sense avançar cap calendari concret.Aquest procés de ratificacióSuècia i Finlàndia perquè mentre no es conclogui no se'ls aplica ladel Tractat de l'Atlàntic Nord. Amb tot, diversos estats membre, entre ells els Estats Units, s'han compromès a protegir-los en cas d'atac.

