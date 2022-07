El decret del Govern per simplificar tràmits preveu estalviar 44 milions a empreses i autònoms

Elha aprovat el decret de reglament de la llei de facilitació de l'activitat econòmica que instaura l'aplicació total del contacte telemàtic amb les administracions, l'aportació una sola vegada de les dades necessàries per a completar els tràmits, i la priorització "sense precedents" dels projectes estratègics, en especial en l'àmbit de la indústria. En concret, el text busca reduir fins a nou mesos el termini ordinari de tramitació en cas d'aquestes iniciatives tractores. La norma, que entrarà en vigor de manera efectiva d'aquí a vint dies, beneficiarà. Segons els càlculs d', la simplificació administrativa generarà un"Fem, així, unper la competitivitat i l'atractiu del país a l'hora de captar projectes tractors", ha assegurat el conseller d'Empresa i Treball,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. El decret contempla la reducció a la meitat dels tràmits que no afecten els drets de tercers i als terminis de presentació de sol·licituds pels projectes estratègics, que hauran de ser industrials o de serveis a la producció, amb capacitat tractora pel país. Amb el nou marc, es podranordinari de tramitació, "amb un estalvi de fins a 390.000 euros", segons el Departament.Per tal que un projecte sigui considerat estratègic, es requerirà una inversió mínima en, que es generin un mínim de 75 llocs de treball directes, durant un mínim de 3 anys, amb el compliment del conveni sectorial. A més, es reclama que els proveïdors amb seu a Catalunya representin el 40% del volum de compres i que s'incorporin energies renovables o economia circular.Els requisits seran menys exigents en les iniciatives que es vulguin instal·lar ai amb índexs d'atur més alts com les Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, i la vegueria del Penedès, on es demanarà una inversió de 10 milions d'euros i la creació de 35 llocs de treball. "Amb els projectes estratègics, ens dotem d'un instrument imprescindible per reindustrialitzar Catalunya en clau verda i innovadora", ha afegit Torrent.Més enllà dels projectes estratègics, un altre dels elements del decret és que "consolida el paper clau de laper mitjà de Canal Empresa com a portal únic al qual els professionals i les empreses han d'adreçar-se per a relacionar-se amb les administracions". I, d'altra banda, també fixa la creació del directori d'empreses, establiments i registres, eina que concentrarà tota la informació que les administracions té sobre les empreses i que permetrà oferir al titular i també a les persones autoritzades "una visió 360 graus".

