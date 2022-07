El TGUE es pronuncia sobre l'intent de barrar el pas a Puigdemont i Comín al Parlament Europeu

Sentències clau els propers mesos

El(TGUE) farà pública aquest dimecres al matí la primerade laindependentistes. El cas fa referència a la decisió de lesi delde no reconèixercom a eurodiputats, una carpeta que ja ha estat superada pels esdeveniments . La sentència d'avui no és la més important, a diferència de la que fa referència a lesdel magistrat Pablo Llarena o la de que afecta la immunitat dels eurodiputats, però sí que pot deixar elements interessants i útils per a la defensa dels exiliats de cara a futurs embats.El 28 de juny de 2019, Puigdemont i Comín van interposar uncontra el Parlament Europeu per la decisió de denegar-los l'accés a la recepció especial organitzada per als eurodiputats electes i contra la instrucció del president sortint,d'impedir-los recollir l'acreditació i seguir les indicacions de la(JEC). En aquell recurs, la defensa dels dos dirigents de Junts va demanar revocar la decisió de manera cautelar, però aleshores el TGUE va rebutjar-ho. Aquesta resolució va ser corregida, mesos més tard, pel(TJUE). Concretament, el 20 de desembre de 2019, just l'endemà de la sentència sobre Oriol Junqueras La resolució del TJUE va ser clau i va aplanar el camí d'entrada de Puigdemont i Comín -i més endavant,- al Parlament Europeu. Deia que els eurodiputats ho són des del moment en què es proclamen els resultats, sense cap requisit posterior que puguin imposar les autoritats nacionals. No cal, doncs, que prometin la Constitució, tal com s'estableix en la normativa espanyola. Això va desencallar la situació dels eurodiputats de Junts, que a primers de 2020 van convertir-se en eurodiputats de ple dret malgrat els intents de l'Estat, en coordinació amb Tajani, d'impedir-ho.Ara, el TGUE es pronunciarà sobre les fets de fa tres anys i la decisió que prenguien cassació al TJUE. En tot cas, la situació avui és ben diferent de la d'aleshores. Puigdemont i Comín són eurodiputats, amb tots els drets i deures, i la prerrogativa de laintacte. Fa poques setmanes, el TJUE va esmenar una altra decisió del TGUE i va retornar de manera cautelar la protecció plena als eurodiputats de Junts davant del risc de detenció. Per tant, a dia d'avui, els dirigents independentistes tenen immunitat malgrat el suplicatori aprovat pel Parlament Europeu el març de 2021 i que els aixecava aquesta prerrogativa a petició delEls esdeveniments han superat l'objecte del recurs -la maniobra d'Espanya no ha impedit que Puigdemont i Comín siguin eurodiputats-, però seran interessants els arguments que el TGUE aporti per justificar la seva decisió. Va actuar correctament el president del Parlament, Antonio Tajani? Podia haver fet alguna altra cosa? Hi haurà alguna referència als moviments de la JEC? En tot cas, la sentència d'aquest dimecres no és la més important. En els propers mesos s'han de resoldre dues qüestions clau:del Parlament Europeu. Dues sentències que, si donen la raó als dirigents independentistes, poden acostar-los, de nou, a Catalunya.En aquest sentit, hi ha una data important marcada al calendari. El, l'farà públiques les conclusions sobre les prejudicials de Llarena. Aquesta decisió no és vinculant, però sí que acostuma a guiar els jutges a l'hora de dictar sentència, que previsiblement arribarà de cara a la tardor. Pel que fa al suplicatori, el cas es troba al TGUE (la decisió que es prengui podrà ser recorreguda al TJUE), que ha de determinar si el procediment per aixecar la immunitat de Puigdemont i Comín es va fer amb totes les garanties. El TJUE, quan va retornar la immunitat cautelar als exiliats, ja va expressar dubtes sobre la qüestió.

