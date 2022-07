Detingut per robar a una àvia quan acabava de treure diners del caixer a Móra la Nova

hanun home de 29 anys i veí de(Ribera d'Ebre) com ad'una unaedat. Els fets es van produir el 27 de juny., sortia d'una entitat bancària del municipi on havia retirat diners en efectiu de la seva pensió quan el detingut la va abordar al carrer i li va demanar els diners.i ell li va prendre la bossa de mà d'una estrebada i la va fer caure a terra. Afortunadament, la dona no va patir ferides de consideració, va poder identificar l'agressor i lladre com unsocial i el van detenir dijous.Els agents van trobar la seva bossa uns carrers enllà d'on s'havia produït el robatori, amb part dels diners que havia retirat del banc, que el lladre no s'havia endut.Després de passar a disposició judicial, l'home ha quedati té prohibit acostar-se a la víctima.

