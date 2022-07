Acord per col·laborar en la resposta i erradicació dels casos de violència sexual al món del cinema

Síndic

Elde Greuges i l'han signat un conveni per establir unper l'erradicació de la violència sexual i el respecte a l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere.Amb la signatura, eles compromet a tramitar les queixes i resoldre les consultes que li traslladi l'Acadèmia en matèria deper motiu de gènere, orientació sexual, raça, religió o edat, així com a fer difusió del servei d'atenció a les víctimes o testimonis impulsat per l'Acadèmia. Tambéen aquestes matèries o bé motivar les raons de no fer-ho.Per la seva part,ha acordat informar els seus socis i sòcies de les competències delen aquests temes i del dret que tenen a presentar una queixa. De la mateixa forma, traslladarà a l'organització les queixes en matèria de violència sexual quan li ho demani la persona interessada, sempre amb el consentiment vàlid per escrit.A més a més, lapot demanar alque obri actuacions d'ofici en el marc de les seves competències en matèria de protecció de les dones o de qualsevol persona davant de casos de violència sexual, assetjament o abús de poder per les raons anteriors.El conveni preveu establir unade l'execució d'aquest conveni. Pel que fa a l'Acadèmia del Cinema, estarà integrada per la vocal de la Junta,, i dues persones tècniques amb experiència en igualtat i gènere. Per part del, hi seran ''adjunt general i l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents.La Comissió té com a funciótotes les incidències que es puguin produir en l'aplicació o interpretació del conveni, vetllar pel seu compliment, definir les actuacions per dur a terme els compromisos adquirits i desenvolupar les eines operatives necessàries per a la seva implementació.

