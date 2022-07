«Shadowmap», l'aplicació que indica on hi ha ombra en temps real

Molzer

La calor ja s'ha estès a Catalunya, fent habitual els gairebé 28 graus a les 20:00 hores del vespre. Per això, és essencial durant l'època estiuenca buscar remeis per combatre les altes temperatures: hidratació, ventiladors... El científic austríacha creat, amb el seu equip, una nova ajuda. Es tracta de l'aplicació, un mapa interactiu que recrea els entorns en forma 3D i que té en compte les zones d'ombra i llum en temps real., disponible pels sistemesi Android, proporciona informació precisa sobreEn tenir accés global, l'usuari ha de seleccionar la ciutat i l'hora del dia per esbrinar si una zona determinada, com ara un carrer o un parc, estarà banyada pel Sol o a resguard d'ell.durant l'estiu, sinó que van dissenyar-la amb una finalitat urbanística. És a dir, la intenció era esbrinar en quines localitzacions hi havia més il·luminació natural per escollir habitatge, sessions fotogràfiques, plantar un hort urbà o col·locar plaques solars, entre altres.Tanmateix, pels usuaris d'arreu de Catalunya i Espanya, s'ha consolidat com a una eina per evitar l'exposició solar en els moments de més calor.

