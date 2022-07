Les noves tecnologies també a l'agricultura: reconeixement facial per fitxar al camp

Menys costos, menys paper

Comprovar a l'instant, gràcies a un mòbil dotat d'una eina de, ladelsa peu de camp. Facilitar la signatura del contracte laboral, amb una tauleta, just abans de començar a collir., que produeix i comercialitza cireres arreu d'Europa, ha implantat unde gestió delsi documental per fer un salt en termes eficiència i agilitat.Tot va sorgir de la necessitat de verificar la identitat dels treballadors després de diversos casos de suplantació., empresa especialitzada en serveis digitals per al món agrícola, va dissenyar el sistema que, des d'aquesta temporada, permet formalitzar tràmits i signar sense necessitat de paper.Les colles deque cullen lescomencen la jornada fent una cua al mateix bancal per passar el reconeixement facial. L'encarregat de camp, amb el mòbil a la mà, els fa una fotografia un a un. L'aplicació instal·lada –que pot funcionar, fins i tot, sense cobertura de dades mòbils- s'encarrega de verificar si la persona que ha acudit a treballar és la que, realment, es va contractar per la feina. Superat el tràmit, comença la recol·lecció de la cirera.Una rutina que s'ha repetit diàriament als camps durant les últimes tres campanyes de collita i que va fer-se necessària, segons el director general de Cerima Cherries,, davant l'aparició de diversos casos de suplantació d'identitat entre diversos temporers. "Donàvem d'alta persones que es presentaven i en venia una altra a treballar", apunta.Això donava peu adenúncies de la part suplantada, problemes legals i possibles sancions. "Eren problemes que no ens afectaven realment a nosaltres, però sí en l'àmbit burocràtic: havent d'anar a judici o de presentar documentació", clarifica el mateix Cedó. Calia, doncs, posar un filtre i automatitzar el sistema.Amb aquest objectiu, i també el de donar compliment a la normativa que des de 2019 obliga a registrar les entrades i sortides de treballadors, van decidir encarregar a RawData un sistema únic de fitxatge per controlar les identitats amb el reconeixement facial. Una tecnologia –que van desenvolupar per encàrrec d'una cava del Penedès i una empresa de treball temporal- present tant al camp com a les instal·lacions i que permet també efectuar el control horari, ubicar els treballadors i detallar la tasca que fan."Aporta, sobretot,en les operacions. Això permeten una única plataforma i quan l'encarregat de camp fitxa els treballadors, al magatzem reben la informació dels que han anat i on han anat per saber quin ritme de recol·lecció necessiten, per exemple", detalla el CEO i soci fundador de RawData,. Als camps de cireres encara es detecten alguns intents de suplantació puntuals. Però ja no passen d'aquí. "Hi ha gent que no comença la jornada perquè no és la que va venir ahir", certifica Cedó.Amb l'objectiu de millorar i integrar de forma més àgil tota la gestió de recursos humans, però, el plantejament inicial ha evolucionat per anar encara més enllà. Amb pics de fins a 1.500 treballadors contractats en el moment àlgid de la campanya, el grup d'empreses que forma Cerima Cherries emprava un enorme volum de recursos administratius i de paper per poder gestionar la feina i les tasques del camp.Així, a partir de la campanya d'enguany, el sistema dissenyat per RawData incorpora també la gestió documental. A la pràctica, això suposa que, a partir de la identificació dels treballadors, totes les gestions relacionades amb altes i baixes a la Seguretat Social, contractes o de seguretat laboral es poden fer a peu de camp, gràcies a la mateixa aplicació en una tauleta que incorpora la verificació i un sistema de firma d'aquests tràmits. Això permet portar "al dia" la situació contractual i els tràmits laborals de la plantilla."Redueix molt els costos i el temps de digitalitzar la informació. Redueix també molt els errors perquè no ho has d'apuntar en un paper. És tot molt més ràpid i més eficient", subratlla Duaigües. Això resulta especialment important, afegeix Cedó, en un sector que viu molt condicionat per l'estacionalitat i la contractació d'un gran volum de treballadors de forma puntual –la plantilla de l'empresa durant tot l'any se situa entre les 60 i les 70 persones-.Per sobre de la reducció de personal administratiu i de costos, el director general de Cerima Cherries creu que la "tranquil·litat de fer la feina ben feta" es converteix en un factor diferencial. "Digitalitzem el món 'agro' i pensem que és el camí que hem de seguir. Estalviem paper. Potser 15.000 i 16.000 fulls a l'any. Tot això que ens trobem i aportem al medi ambient. Tot és digital: el lliurament de documentació està tot automatitzat. Un cop s'ha signat, el treballador ja ho rep i na no hi ha necessitat, un cop passada la campanya, de visitar-los perquè falten documents", precisa.Gestionant el conreu de 450 hectàrees de cirerers dels seus quatre socis i produint anualment una mitjana de tres milions de quilos de cireres –més d'un 80% de les quals s'exporten Anglaterra, Alemanya, Holanda, Itàlia, França o Dubai-, els responsables de l'empresa de Tivissa assumeixen que l'ús del mòbil, les tauletes i les apps al camp s'han convertit en eines tan imprescindibles com els tractors.Més enllà dels recursos humans i la documentació, la digitalització de l'empresa que lidera RawData s'estén també als àmbits tècnics i agronòmics de l'explotació. Així, la gestió digital dels quaderns de camp de totes les finques ha passat a ser una feina d'un sol tècnic. Una eina permet registrar visites, recomanacions des de camp, disposar de l'històric de dades d'una parcel·la a la mateixa aplicació. La sistematització i integració d'aquestes dades permet disposar de dades i prediccions analítiques per millorar el rendiment de les collites. "Posar a disposició dels tècnics i dels equips de recursos humans aquesta informació pot marcar la diferència", tanca Duaigües.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor