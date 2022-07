El principal escull perquè Rosell sigui alcaldable de Barcelona és la seva mare

de l'expresident del Barça,a les eleccions municipals del 2023. Així ho ha dit aquest dimarts en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. "El que li preocupa és tot l'atac mediàtic i judicial que hem rebut", ha detallat per afegir que "ella vol protegir la família". Però a ell, li va "la marxa" i ha dit estar preparat per tornar.per veure si el projecte que té preparat tindrà èxit., tal com ja ha avançat aquest matí en una conversa amb El Periódico. "Tot sempre que la meva mare em deixi", ha tornat a remarcar., ha dit, amb un anhel olímpic exprés., ha assegurat. "Jo no sóc polític ni vull ser-ho", ha sentenciat. Per això, el grup de persones que ja l'acompanyen "es guanyen la vida fora de la política" i està "disposat a deixar de guanyar diners uns quants anys per fer un servei a la ciutadania".Tampoc ha volgut parlar de referents polítics, perquè vol "separar-se de qualsevol ideari".. I tot i que no ha volgut detallar a què es refereix exactament, en ser preguntat per la presentadora, Laura Rosell, ha especificat que Comuns i la CUP són d'extrema esquerra. Amb Junts i PSC sí que pactaria, ha afirmat, però amb el PP "no tan tranquil·lament". Si no surt com a alcalde, Rosell ha posat èmfasi en el fet que, per la qual cosa, a priori, no es quedaria com a regidor.Sobre el seu projecte polític, ha dit que "no serem ni d'esquerra ni de dreta".per "cuidar els barcelonins", de "qui dorm al carrer, dels joves, dels empresaris", però "amb prioritat pels qui ho passen malament". A més a més, ha considerat que no hi ha massa turisme a Barcelona, "s'ha d'ordenar", hi ha d'haver "més qualitat i menys quantitat", i Rosell també és partidari de l'ampliació de l'Aeroport del Prat, "tot i que cuidant l'entorn, a la vida o creixes o mors". Una de les grans paraules de l'entrevista ha tornat a ser "gestió". Rosell no voler fer política, sinó gestionar la ciutat, "sense ideologia".

