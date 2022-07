Sandro Rosell es planteja «seriosament» presentar-se a l'alcaldia de Barcelona

ha confirmat els dubtes sobre el seu futur professional.a les eleccions de 2023. Així ho ha dit en una entrevista concedida a El Periódico. Una conversa en què, possiblement, la paraula més repetida ha estat. Rosell no vol fer política, sinó gestionar la ciutat, "sense ideologia" perquè, per a ell, "per gestionar un ajuntament és millor ser gestor que polític". L'expresident del Barça ha defensat quePer això, fa temps que pensa en el consistori de la capital catalana. I no només pensant, sinó que. Un grup de persones de diverses ideologies, districtes i classes socials. "Un equip de gestors", d'amics i companys. "Havíem de fer alguna cosa", ha dit.Rosell té l'objectiu de tornar a fer que Barcelona sigui "la número u en tot"., ha assegurat, tot i que parla amb entusiasme del projecte. Els dubtes dels darrers mesos apuntaven al fet que, e. No es presentarà amb un partit existent."Sóc un enamorat de Barcelona, m'encanta la ciutat. I", ha relatat Rosell, que vol focalitzar la seva idea per la ciutat en cuidar de "qui dorm al carrer, dels joves, dels empresaris" i "de tot el món", però "amb prioritat pels qui ho passen malament". L'expresident del Barça ha considerat que no hi ha massaa Barcelona, "s'ha d'ordenar", i hi ha d'haver "més qualitat i menys quantitat". Rosell també ésdel Prat, "tot i que cuidant l'entorn, a la vida o creixes o mors". Una altra pota important del seu projecte és la. Ell ha dit sentir inseguretat pels carrers de la capital catalana: "Vaig viure a Rio de Janeiro quatre anys i no em va passar res, aquí han atracat dues vegades la meva dona".per tractar d'arribar a tots aquests àmbits. Hi haurà "experts en salut, seguretat, neteja, solidaritat, món LGTBI, en la marca Barcelona, en la joventut...", ha detallat. I encara que la gestió és clau per a ell, ha afirmat que no es refereix a gestió empresarial.

