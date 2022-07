Mig quilòmetre agredint tothom: «M'han retirat la paga i algú ho pagarà»

Dues patrulles de laes presenten a la plaça Gispert fent grinyolar pneumàtics tot just dos minuts després d'una trucada avisant de la violenta agressió a un home gran, que si no hagués estat per la gent que l'empaitava l'agressor hauria continuat amb la víctima a terra bocaterrosa.L'agressor fuig pel carrer Sant Francesc amenaçant, "". Finalment, l'operatiu policial l'atura a la Muralla cantonada amb carrer de l'Apotecari, a l'esquena de l'. També arriben els. És aquest dilluns a 2/4 de 7 de la tarda.L'home raja sang pel nas i continua desafiant el nombrós col·lectiu que l'ha anat empaitant des del: "A mi m'han retirat la paga, però vosaltres la cobrareu". Els que l'han empaitat despotriquen d'ell: "Porta agredint tothom qui li passa pel davant des del carrer Sobrerroca". La febre agressora, però,La policia confirma aque la primera agressió s'ha produït a la, a Sant Andreu, on ha colpejat contínuament unfins fer-lo caure a terra. Sense cap contacte anterior. Ni un comentari. Ni una mirada. Perquè era davant seu. I perquè li havien "retirat la paga".Després, ha fet camí pel carrer Hospital, Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel, plana de l'Om, Vilanova i plaça Gispert. Colpejant i empentant tothom qui es trobava pel camí.. I agredint sense contemplacions. Pel camí, diversos vianantsfins a la trucada final a la plaça Gispert on la policia ha pogut entrar amb les patrulles i detenir-lo poc després, cinquanta metres enllà. L'agressor, però, continuava cridant: "això ho pagareu tots". Tot i estar envoltat de policies.Tot i que ha estat la Policia Local qui l'ha interceptat per evitar que les agressions continuessin, han estat els Mossos d'Esquadra qui han acabat. Agents de la Policia Local completaven l'informe a la plaça Gispert agafant elde l'última víctima, encara espantada, asseguda en una cadira del bar Pardal.Última perquè, "com a mínim han estatque hem rebut de diferents agressions durant tot el trajecte", però "segurament en seran més ja que agredia tothom qui li passava per davant en un moment en què hi ha molta gent pel carrer".El detingut, de poc més de 50 anys -a falta d'informació oficial (dimarts al matí)-,, més enllà de les amenaces que llançava sobre els vianants que s'havien aturat per xafardejar davant de la important presència policial. Durant el seu camí ha comès, com a mínim, cinc agressions violentes, però pel que han comentat els testimonis que l'han anat empaitant, entre empenyes i cops de puny sense motiu, hauria agredit. Una dotzena de persones que l'única culpa que tenen és haver coincidit amb ell en el camí mentre passejaven.

