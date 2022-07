El turisme i el trànsit revifen com a principals preocupacions dels barcelonins

Lai laes mantenen inamovibles com a les dues grans problemàtiques que assenyalen els barcelonins, segons assenyalen el 22% i l'11,5% dels enquestats al darrer baròmetre municipal de l'Ajuntament . Com també la(7,7%) i l'(7,3%) en el tercer i el quart lloc. Aquesta vegada, però, escalen posicions dues preocupacions més que havien caigut en les darreres enquestes, marcades per l'impacte que ha tingut la pandèmia: el(6,1%) i la(5,7%).En el primer dels casos, en el qual la percepció negativa creix en tres punts respecte el darrer sondeig, és atribuïble a la recuperació de la quantitat de visitants que rep la ciutat després de dos anys en què aquest important sector econòmic havia caigut en picat. De fet, el debat sobre com mitigar l'impacte del turisme massiu torna a estar en auge entre els partits municipals quan falta un any per a les eleccions. En les darreres setmanes, el govern municipal ha posat sobre la taula la necessitat de reduir els grups de turistes al centre de la ciutat i afrontar l'impacte que tenen els creuers.Pel que fa a la segona carpeta, la del trànsit, que s'incrementa en 2,7 punts com a preocupació dels veïns de la ciutat, és imputable a lesque s'han posat en marxa en els darrers i a infraestructures que han entrat en funcionament i han portat cua, com ara elEl baròmetre, realitzat entre el 24 i el 31 de maig, ha inclòs preguntes sobre lai l'impacte de la. Vuit de cada deu entrevistats -un 79,7%- consideren que la guerra tindrà un impacte "negatiu o molt negatiu" en l'economia de la ciutat, mentre que el 83,2% dels enquestats admeten una alta preocupació pel conflicte. De fet, aquests dos fets han influït en els hàbits dels barcelonins, ja que un 64,4% asseguren que han modificat l'ús dels electrodomèstics per estalviar consum energètic i un 31,8% ha canviat els plans de les seves vacances per l'increment dels preus.Precisament sobre la intenció de fer vacances, el baròmetre també detecta un canvi de tendència després de dos anys de pandèmia. Tres de cada deu veïns (un 31,1%) assegura queaquest estiu, deu punts menys dels que pensaven fer-ho l'any 2020, el primer estiu marcat per les restriccions per la crisi sanitària. A més, el 17,3% dels barcelonins tenen plans per marxar de, dada que s'ha disparat respecte fa dos anys, quan només un 3,2% optava per fer-ho. Això sí, la majoria, més d'un 50%, farà vacances a Catalunya o dins de l'Estat.

