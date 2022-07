Una biblioplatja al delta de l'Ebre per ampliar l'oferta cultural turística

ha posat en funcionament un nou servei a la. Es tracta de la, un espai que ha de permetre enfortir la promoció de l’oferta cultural a Riumar i al delta de l'Ebre i que obrirà cada dia, d’11 h del matí fins a les set de la tarda., ha posat en valor “les constants millores" que estan efectuant per tal que la platja de Riumar continuí sent una de les platges de referència d’arreu del país. Per això, Soler ha detallat que “la biblioplatja s’emmarca en l’objectiu d’oferir un nou espai cultural per als veïns i veïnes que gaudeixen de la platja, i també per als turistes que any rere anys ens visiten”.La Biblioplatja oferirà uni disposarà d’una àmplia oferta de llibres infantils, juvenils i per adults en català, castellà i altres idiomes com l’alemany, l’anglès, el francès i l’italià. A més, també s’ha fet unade literaturai de, des defins ade descoberta de l’entorn.de Defensa del Territori, Foment Cultural, i Igualtat i Gènere,, ha explicat que “la biblioplatja vol esdevenir un punt de trobada, un espai de comunicació obert a la ciutadania i a l’essència de les paraules”. “Per això – ha afegit Giménez – volem que aquest equipament sigui part activa de la platja i inclogui diferents propostes com tallers infantils, activitats, presentacions literàries i col·loquis amb autors”.Aquest projecte de Biblioplatja se suma a l’aposta queestà efectuant perentre els veïns i veïnes de Deltebre. Més enllà de la novade l’Ebre, el mes d’abril es van posar en funcionament les vitrines mòbils de, les quals estan distribuïdes en diferents punts del municipi, i compten amb diferents llibres per tal que la ciutadania pugui agafar el que desitgi, anotar les dades requerides per al préstec, i realitzar posteriorment el retorn per tal que un altre usuari pugui fer-ne ús.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor