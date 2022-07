El Parlament votarà sobre el tram Terrassa-Sabadell del Quart Cinturó

Elha presentat una moció al ple del Parlament sobre el. En concret, els socialistes demanen al Govern que pacti amb l'executiu espanyol laque ha d'unir les dues capitals del Vallès Occidental).Fa unes setmanes la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar que el govern espanyol finançaria aquest tram del Quart Cinturó. I ara, els socialistes catalans demanen que "s'acordin els mecanismes que permetin la redacció del projecte de la Ronda Nord i acordar també un conveni per garantir elde la infraestructura". Una petició que també han fet arribar elsde Terrassa, Sabadell i Castellar al president de la Generalitat.Per la seva banda,han manifestat discrepàncies recentment sobre el Quart Cinturó. Des d'ERC s'ha presentat una proposta de resolució que demana aturar "definitivament" el projecte del Quart Cinturó i apostar per unque connecti el Vallès amb Penedès i Maresme; millorar la connexió actual entre Rodalies i FGC, així com la xarxa viària secundària i les connexions entre els Vallesos. El text està registrat a la cambra però encara no té data de votació.En canvi, des de, el diputat Joan Canadell es va mostrar fa uns dies partidari, en declaracions a l'ACN, del tram Terrassa-Sabadell del Quart Cinturó i va manifestar "sorpresa" per la posició d'ERC sobre aquesta infraestructura. Finalment, des de Cs també han presentat una altra proposta de resolució perquè aquesta infraestructura finalitzi. D'altra banda, el text dels socialistes també insta el Govern a acordar amb l'executiu espanyol "els estudis informatius adients per la connexió de lesque permetin la mobilitat amb tren entre les comarques del Vallès Occidental i el Vallès Oriental".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor