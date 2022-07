Les vacunes de Pfizer i Moderna es poden tornar a congelar i no perden eficàcia

Altres notícies que et poden interessar

Leses podenper immunitzar contra la Covid. Així ho demostra un estudi de l'Hospital del Mar, ld'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar) i la(UPF).Per comprovar si les vacunes dees podien tornar a congelar un cop preparades les xeringues per la seva administració, els investigadors van utilitzar restes descartades a centres de vacunació però manipulades segons les especificacions. Una part es va injectar en ratolins de laboratori en condicions habituals, una altra es va tornar a congelar a -20 graus durant un mes i una tercera es van congelar a -80 graus abans d'injectar-les.En tots els casos els animals vancontra el SARS-CoV-2, sense efectes secundaris. A la vegada, es van fer anàlisis d’estabilitat de l’ARN missatger, ambEls investigadors defensen que el fet de poder tornar a congelar les vacunes pot suposar uni maximitzar la potencialitat de tots els vials reconstituïts,segons explica un dels autors principals de l'estudi i director de l'Àrea del Medicament de l'Hospital del Mar.Segons càlculs de l’Organització Mundial de la Salut, només a Europa i al Japó s’han perdut 240 milions de dosis i una part de les enviades als països en desenvolupament dins la iniciativa Covax no s’han pogut aprofitar per problemes de caducitat. Això ha provocatque, en els països desenvolupats frega el 70%, mentre en els menys afavorits no supera el 12%.L’opció de tornar a congelar els vials una vegada preparats pot permetre realitzar la manipulació de les vacunes al país emissor, congelar les xeringues, i enviar-les a la destinació per a la seva utilització immediata, sense necessitat d’una gran infraestructura. El temps deés de, com aEn l'estudi tampoc es van detectar efectes secundaris destacables en els animals que van rebre les mostres manipulades en condicions diferents de les indicades pels fabricants en relació amb la possibilitat de tornar-les a congelar. Això pot obrir la porta ad'ARN missatger contra la Covid, apunta l'autor principal de l'estudi i coordinador del Grup de Recerca en Neurofarmacologia-Neurophar de la UPF,Els investigadors apunten que aquestespoden sertipus de. També pot facilitar la seva distribució tant a grans ciutats com a àrees rurals.L'equip que ha desenvolupat aquest treballar havia demostrat en un anterior que aquestes vacunes, preparades prèviament en xeringues per a l'administració, es podien transportar a temperatura ambient i amb unes condicions màximes de seguretat durant, com a mínim, tres hores.​​​​​​

