10 quilòmetres de cua a l'AP-7 per un accident entre dos camions a la B-23

L'autopista(Barcelona) pateix noves retencions que arriben fins alsa conseqüència d'un. L'incident ha provocat un ferit ide cua a la via, entre Papiol i Molins de Rei, en què només hi ha un carril obert., hi ha dos quilòmetres de circulació lenta intermitent a l'altura de Mollet del Vallès sentit Girona per un vehicle avariat que ocupa un carril, i des de Vilafranca sentit Barcelona també es registren fins a quatre quilòmetres d'aturades per un accident amb un ferit menys greu segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Altres afectacions destacades se situen a la, on es registren cinc quilòmetres de retenció de Martorelles a Montcada i Reixac sentit Barcelona per un accident que talla un carril. I a la, a les costes del Garraf, també hi ha circulació densa a causa d'un accident a l'altura de Port Ginesta. En aquesta afectació, s'ha donat pas alternatiu i una persona ha resultat ferida menys greu, segons el SEM. Les aturades es concentren, sobretot, sentit Barcelona des del Garraf.

