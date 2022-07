Detenen cinc homes per assaltar, lligar i agredir una parella en una casa del Baix Penedès

Elshan detingut cinc homes acusats de cometre un assalt violent a un home i una dona residents a(Baix Penedès). Els fets van passar el 7 de juliol de l'any passat, quan quatre membres del grup van entrar a la casa aprofitant que un d'ells coneixia una de les víctimes.Vanlaamb una arma de foc i una pistola elèctrica. Un cop dins, van lligar-los i els van agredir violentament, arribant a clavar un ganivet a la cama de l'home per exigir-li diners i objectes de valor. La investigació va conduir els Mossos a cinc persones que van detenir el 28 de juny a la Bisbal del Penedès, Vilanova i la Geltrú i les Roquetes del Garraf. Quatre d'ells haurien comès l'assalt i el cinquè seria l'instigador.Els Mossos d'Esquadra atribueixen l'a tres dels quatre assaltants, ja que un d'ells -el conegut de les víctimes- s'hauria limitat a fer d'esquer per facilitar que la parella els obrís la porta. Aquests tres homes, detalla la policia, acumulen diversos antecedents policials per delictes violents i contra la salut pública.El jutge en funcions de guàrdia delen va decretar l'ingrés a presó, mentre el quart assaltant i el presumpte instigador van quedar en llibertat amb càrrecs. Els cinc estan sentper delictes de robatori amb violència, detenció il·legal, lesions, tinença d'armes prohibides i pertinença a grup criminal. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions.

