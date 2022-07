Un jutjat de Lleida investiga la mort d'un fetus trobat en un pis de la ciutat

El jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida ha obert una investigació arran de la troballa dimecres passat d'un fetus en un domicili del barri de lade la capital del Segrià. L'informe preliminar de l'autòpsia apunta que elhauria nascut viu i que hauriadesprés ofegat, tot i que caldrà esperar al resultat definitiu per constatar aquest aspecte.La jove que va donar a llum el fetus té 22 anys i hores abans havia ingressat a l'per una. Segons fonts pròximes al cas, tant ella com l'entorn familiar asseguren que no sabien que la noia estava embarassada.Lavivia al pis on es va trobar el fetus amb el seu xicot i la mare d'ell. Va ser la sogra qui va trobar el fetus en una bossa al lavabo i va trucar a emergències. ​Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i de moment no han fet cap detenció en relació amb aquest cas, que es troba sota secret d'actuacions.

