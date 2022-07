Denegades la majoria de consolidacions de terrasses ampliades a Barcelona

El Gremi de Restauració ha denunciat que l'Ajuntament de Barcelona denega la majoria de les consolidacions de terrasses ampliades instaurades amb la pandèmia. Segons apunta l'organització, actualment s'han tramitat quatre de cada 10 sol·licituds d'un total de més de 2.800. Aquest fet suposa que, de mitjana,El Gremi apunta que la situació és especialment vulnerable aon s'han resolt el 85% dels expedients. En aquest cas, les denegacions arriben fins al. Davant el context, l'organització ha recordat que l'Ajuntament ja va ser particularment restrictiva quan es van concedir els permisos provisionals, en plena pandèmia.Per la seva part, l'organització assegura que només unde les denegades es troben en les denominades "zones saturades". Ha considerat que més delde les denegacions es deuen a una aplicació "incorrecta" de l'ordenança.El director del Gremi,, ha lamentat que el govern ha "alimentat" amb promeses"Denegar sistemàticament i sense justificació, tal com s'està fent, significarà haver enganyat el sector, haver-li fet creure que presentar la petició serviria per conservar la terrassa", ha manifestat.Davant d'això, el Gremi de Restauració ha demanat al consistori per escrit que recondueixi laa tota la ciutat, fent èmfasi en els fets de Ciutat Vella. D'altra banda, ha criticat el procés iniciat pel consistori per modificar el manual operatiu que penja de l'ordenança de terrasses.Després de la revisió integral de l'ordenança aprovada el 2018, el manual operatiu havia quedat desfasat i denuncia que ara s'està aprofitant per introduirPallarols ho ha considerati ha apuntat que va en contra de la normativa aprovada el 2018, que establia que havia de ser "flexible". El Gremi creu que amb aquesta modificació del manual s'intenta recuperar, entre d'altres, el règim de distàncies. Per això, ha avançat que impugnarà el nou manual operatiu si el govern no rectifica.

