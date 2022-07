La policia va incloure en els informes sobre Rosell informació del blog d'un confident de Villarejo

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal () del ministeri de l'Interior va fer servir dades dell'excomissari José Manuelper basar els dos primers informes sobre l'expresident del Barça,. La documentació va ser considerada molt rellevant per acusar Rosell, que va passar dos anys en presó preventiva acusat de liderar una organització criminal pel fitxatge de Neymar. Finalment, però,La UDEF va considerar que el blogera un "", tal com demostren els mateixos oficis que la policia va enviar al Jutjat Central d'Instrucció número 3 que va instruir la causa a l'Audiència Nacional. En les dates en què l'expresident del Barça era investigat, en secret, ja era considerat un objectiu prioritari de la denominada "", la investigació parapolicial impulsada pel govern de Mariano Rajoy contra l'independentisme català., que el gener delamb un nom fals amb elper obtenir informació sobre l'expresident del Barça.De fet, ell va seguir el camí de l'exlíder del PP català,, que ja el 2012 va ordenar Villarejo incloure en l'Operació Catalunya a Rosell, tal com demostra una gravació publicada per El Món. I així ho va fer. Segons les anotacions de l'excomissari, va encarregar l'exinspector Antonio Giménez Raso, que va cobrar fons reservats per aquesta feina, que "posés en marxa" la investigació contra l'expresident del Barça., autor del famós blog en què es denunciaven irregularitats de les activitats econòmiques de Rosell. Aquestes trobades han estat confirmades, tant per les anotacions de l'excomissari com pel mateix José Luis P, en una conversa amb El Periódico., no obstant això,amb Villarejo. De fet, ha assegurat que no coneixia el nom real del comissari jubilat, que se li va presentar com a "José Javier Hidalgo Estévez", un suposatamb importants contactes a l'Audiència Nacional.Al blog del confident de Villarejo consta und'una trucada telefònica feta per un alt comadament policial, responsable de l'operació en què es va detenir Rosell, en què l'agent alertava del seu arrest. "José Luis, (et truco) per explicar-te una coseta ràpida,", li afirma el "cap policial", quelcom a què Villarejo contesta: "Sé que han detingut Sandro Rosell. Sembla que, almenys, algun ha caigut. M'han confirmat que està detinguda la dona de Sandro...", però l'agent li diu que "aquí jo ja no et puc... El que ha sortit públic, és públic". Pérez respón dient-li que no es preocupi, "ho entenc de sobres, no et preocupis", afirma,, conclou.Després que El Periódico publiqués les anotacions de Villarejo sobre Rosell, el mateix comissari va reconèixer a TV3 tenir informació sobre la investigació policial, unes dades que va dir estar disposat a aportar-les a l'advocat de l'expresident del Barça. Malgrat tot, no fa ni dos mesos que Sandro Rosell va anunciar que es querellaria contra Villarejo pels dos anys de presó preventiva.

