La Pobla de Segur rememora l'ofici de raier en una diada «com les d'abans de la pandèmia»

La Diada d'enguany també ha viscut una baixada inèdita pel congost de Collegats. Foto: Joan Llimiñana

Els raiers esperant per iniciar el recorregut des de la presa de Llania. Foto: ACN



Perquè les embarcacions poguessin baixar pel riu, Endesa ha augmentat el cabal del riu mitjançant la posada en funcionament de les centrals de la Torrassa i Llavorsí. En concret, el cabal del riu s'ha mantingut constant a 25 metres cúbics per segon entre les 10 del matí i les 14 hores a la presa de Sossís. Perquè les embarcacions poguessin baixar pel riu,ha augmentat el cabal del riu mitjançant la posada en funcionament de les centrals de la Torrassa i Llavorsí. En concret, el cabal del riu s'ha mantingut constant a 25 metres cúbics per segon entre les 10 del matí i les 14 hores a la presa de Sossís.

La Pobla de Segur s'ha tornat a vestir de gala aquest cap de setmana per celebrar. Una jornada festiva que ha estat marcada, sense dubte, pel retorn a la normalitat després de dues edicions marcades per la pandèmia de la Covid-19.Enguany no hi ha hagut sorpreses, i elsque menaven els tres rais van fer arribar les embarcacions des de la presa de Llania fins al Pont de Claverol en una baixada que es va poder seguir novament en directe pel canal de YouTube de l'Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa.La presidenta de l'Associació Cultural de Raiers de la Noguera Pallaresa,, ha destacat la tornada a la normalitat després de la pandèmia. ", amb una baixada especial i organitzant una gimcana raiera". Una baixada especial i inèdita que es va dur a terme per un dels trams més espectaculars i inspiradors deli que va tenir lloc el dissabte.Un segle després, els raiers han baixat pel costat de l', la paret de roca que va servir d'inspiració al poeta Jacint Verdaguer o a l'arquitecte Antoni Gaudí. Malgrat la seva dificultat tècnica, degut a l'acanalament del riu, l'augment de la velocitat de l'aigua i la gran quantitat de revolts, els joves raiers poblatans van demostrar la seva destresa.Respecte a la baixa principal, el diumenge, Paula Dalmau reconeix que durant el recorregut. La d'enguany ha sigut força plàcida en comparació amb la del 2021, una de les més accidentades que es recorda , quan només un dels tres rais va poder arribar al seu destí a causa de les nombroses embarrancades que van tenir lloc.Per la seva banda, el jove raier, que fa cinc anys que baixa, destaca que cal mantenir aquesta tradició per commemorar un ofici antic i perquè. "Durant la pandèmia, a la festa li faltava alguna cosa i enguany ja veníem amb moltes ganes i torna la festa en el seu màxim esplendor", destaca.Un altre dels participants en la baixada d'aquest diumenge ha estat, que fa un any que viu i treballa com a professor al Pont de Suert. Hi va arribar des de Bellvís i enguany ha baixat com a raier per primera vegada.

