Denunciat un home que enregistrava vídeos dels usuaris a la platja de la Barceloneta

👨🏻‍⚖️👮🏻 Ahir al front marítim de la #Barceloneta vam intervenir diversos dispositius audiovisuals a un home que, de forma oculta, havia estat enregistrant imatges íntimes dels usuaris de la platja 📹 Va ser denunciat penalment per un delicte de revelació de secrets.#gubPLATGES pic.twitter.com/6dz2dRW2s8 — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) July 3, 2022

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha denunciat penalment a un home que, de forma oculta, gravavaa la platja de la Barceloneta. Així, el grup marítim del cos policial l'ha acusat de revelació de secrets, ja que l'autor filmavade les víctimes.En l'operació, duta a terme el passat dissabte, es van intervenir diversos dispositius audiovisuals que usava per enregistrar els vídeos. Durant l'estiu, la Guàrdia Urbana destina recursos a les platges per vetllar per les ordenances i la seguretat a la zona litoral.

