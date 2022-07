L’atac d’un os obliga a la «mudança» de 450 ovelles a les Garrigues

Altres notícies que et poden interessar

Les 450 ovelles de l'única explotació de(Pallars Sobirà) ja són a les Garrigues després de ser recollides per camions a la població veïna de Tírvia. Dos atacs consecutius d'os al ramat a la muntanya de Juverri -el dilluns 27 i el dimarts 28 de juny- han obligat el pastor,, a precipitar la marxa.El balanç ha estat de. Cornellana ha assegurat que només ha rebut "bones paraules, però de solució cap" i ha decidit tancar la porta de l'única explotació ramadera que quedava al poble. El pastor ha ordenat la baixada del ramat de la muntanya i avançar així tres mesos la tornada de les ovelles a, on passen habitualment l'hivern.Dimecres passat, el Ramon ja va fer baixar tot el ramat de la muntanya i el va tancar als corrals del poble. El pastor explic que mai havia patit cap atac d'os, però solament. Tot i la possibilitat, transmesa pel Departament d'Acció Climàtica, de posar tancats electrificats i tenir gossos de protecció, Ramon Cornellana reconeix que el seu ramat està acostumat al maneig en llibertat i no a estar tancades dins d'una pleta.A més, el pastor afirma tenir por d'un tercer atac i considera que, en cas de succeir, si l'os troba totes les ovelles tancades dins una pleta sense vigilància, la mortaldat per asfíxia hagués estat major. Per la seva banda,li ha mostrat el seu suport i aquest diumenge ha acompanyat el Ramon a Tírvia fins que els camions s'han endut les 450 ovelles del ramat., ha afirmat el sindicat.Ramon Cornellana ha lamentat que las'ha acabat d'aquesta manera "tan trista" i precipitada. Passat l'hivern, Cornellana es jubilarà. Aquest ramader del Pallars cobrarà les cinc ovelles mortes però ningú, diu, li pagarà el que suposa la pèrdua sentimental dels animals i l'angoixa deCornellana assenyala que es queda amb la solidaritat de la gent i companys de professió i amb l'esperança que aquest "trist" episodi serveixi perquè es prenguin mesures i cap altre ramader hagi de patir el mateix que ha patit ell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor