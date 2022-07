Catalunya lidera la caiguda de l'atur a l'Estat amb 9.946 desocupats menys

Menys reducció en l'atur femení

43.698 menors de 25 anys van aconseguir una ocupació

amb. Concretament, el mes de juny s'ha experimentat una reducció del 2,86%, després de disminuir un 4,57% al maig , quan el total d'aturats va aconseguir baixar del llindar dels 350.000. A hores d'ara, la dada total se situa en els 338.081,, des del juliol del 2008, any de la crisi financera.Segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball i Economia Social,l'atur ha baixat en 107.781 persones respecte a juny de fa un any (un 24,17% menys) a Catalunya. A més a més,amb 280.974 firmes, un. Alhora, l'economia catalana ha generat, amb un increment de l'afiliació del 4,36%. En total, hi ha 3.637.223 empleats, segons els registres de la Seguretat Social al juny., el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació ha disminuït en 42.409 aturats al juny (un 1,45% menys), fins a un total de 2.880.582,, "inici de la crisi financera". Respecte el juny de 2021, l'atur ha descendit un 20,3%. A banda d'això, la creació d'ocupació manté la tendència alcista en la contractació indefinida a tot l'Estat, iniciada després de la reforma laboral. Al juny, s'han registrat 783.595 contractes de caràcter indefinit, que representen un, quelcom que multiplica per cinc la mitjana de contractació indefinida en un mes de juny, de tendència habitualment temporal.El nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha crescut en 76.948 persones l'últim mes, la millor dada mensual comparat amb el període prepandèmia. En total, el sistema aconsegueix 20.102.037 afiliats de mitjana fora de l'estacionalització.Un mes més,d'aquesta millora en les dades d'ocupació. La desocupació femenina ha caigut a penes un 0,99%. No obstant això, 17.167 dones van aconseguir una ocupació al maig i el total aturades se situa en 1.723.815, laD'altra banda,després d'una caiguda al juny de 2,14%. 25.242 homes van trobar ocupació el mes passat, si ho comparem amb juny de 2021, l'atur masculí cau en 334.962 (un 22,45% menys) i el femení baixa en 398.795 (una reducció del 18,79%).La desocupació dels joves menors de 25 anys puja lleugerament el mes de juny en 1.289 persones (un 0,64% més) respecte al mes anterior. L'atur de les persones amb 25 o més anys baixa en 43.698 (una reducció de l'1,60%). En termes interanuals,

