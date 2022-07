L'exdirector de Método 3 assegura tenir un àudio on Sánchez-Camacho reconeix que va ordenar la gravació de La Camarga

“Tenim una gravació de Villarejo amb Sánchez-Camacho on ella li explica que va ordenar la gravació de La Camarga” Francisco Marco, va ser el primer a seguir la pista del comissari Villarejo #FAQSfloreraTV3 ▶ https://t.co/2uHBKMH3sW pic.twitter.com/kVURh3wsY9 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 3, 2022

El detectiu privat i, Francisco Marco, ha assegurat que l'exlíder del PP català, la conversa que ella mateixa va mantenir en el famós restaurant de Barcelona amb l'examant deVictoria Álvarez el 2010. Ho ha dit aquest diumenge al FAQS de TV3 en una entrevista amb la presentadora Cristina Puig., així és com ha qualificat Marco a Sánchez Camacho.Amb aquestes declaracions, l'exdirector de Método 3 obre la porta a què l'exlíder del PP català hagi de declarar per, ja que Sánchez-Camacho sempre ha defensat que ella no va tenir cap mena de relació amb les gravacions.La conversa amb l'exdirector de Método 3 arriba pocsi membres del govern espanyol del PP, que, entre altres, han confirmat que Victoria Álvarez hauria format part d'una trama pagada amb fons del ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz. En aquesta línia, Marco ha assegurat que l'operació per obtenir informació de la família Pujol va ser iniciativa de l'exlíder del PP català. Ella, però, "no s'atrevia" a demanar-ho personalment. Per això, segons el detectiu va fer arribar la seva voluntat a través d'una persona de confiança."Existeixen múltiples proves.i una altra amb el ministre de l'Interior i Eugenio Pino. També tenim un contracte on Camacho em fa xantatge perquè no reveli informació de La Camarga", ha afirmat Marco, que també ha admès que sabia que l'anaven a detenir.Dos dies abans que la Policia Nacional es presentés a la seu de Método 3 per registrar-la i detenir-lo, algú el va avisar i va desmuntar tots els ordinadors. "Vaig estar tota la nit desmuntant els ordinadors i quan va arribar la policia no va trobar res". A més a més, l'exdirector del grup d'investigació privada va revelar com agents de la policia espanyola l'havien amenaçat pocs dies abans:

