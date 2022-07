Almenys cinc morts i deu ferits en una esllavissada als Alps italians

Almenysa causa d'un despreniment de roques, gel i neu ocorregut a la muntanya Marmolada, als. Les autoritats han desplegat cinc helicòpters, inclòs un d'especialitzat en rescat, i s'han llançat diversos drons per a la recerca de desapareguts, segons informa l'agència de notícies italiana AGI.El despreniment de roca ha provocat unaque ha causat l'obertura d'una esquerda a la glacera i ha afectat dos grups d'excursionistes, segons les autoritats. El president de Trento, Maurizio Fugatti, ja es dirigeix a Canazei, on s'ha instal·lat un centre d'operacions per coordinar les tasques.

