Sánchez confia que el debat sobre la despesa militar no trenqui la coalició

"Empatia" per a tots: per als morts de Melilla i per a la policia marroquina i estatal

El president del govern espanyol,, ha promès en una entrevista a El País, "de tots els nivells i de tot el conjunt de l'administració", el pròxim dimarts en el consell de ministres. La "major estabilització" de la història en aquest àmbit, ha precisat. Fer fixos a una part d'aquest col·lectiu és, pel president, un "esforç", però també un "compromís" amb "la fi de la precarització laboral" dels treballadors públics. Els "criteris comuns" de l'acord, ha detallat Sánchez, s'han pactat amb les comunitats autònomes.El president de l'executiu espanyol tambéper l'elevada taxa d'inflació -del 10,2% a l'Estat, segons les últimes dades publicades-. Pedro Sánchez ha considerat quei que el seu és un govern "molest, incòmode per alguns interessos poderosos". Pel també secretari general del PSOE, encara que la dada de la inflació sigui "dolenta", seria "encara pitjor" sense les mesures del govern. De fet, ha xifrat el que s'hauria produït en cas de ser en aquest escenari en un 15%. Així i tot,, anunciat a finals de juny d'enguany quan va presentar personalment les noves mesures del paquet anticrisi.Pedro Sánchez no creu que l'augment de la despesa militar trenqui el govern de coalició i. "Ja no estem en un món en què hi havia la divisió entre comunistes i capitalistes. Ara el que hi ha és un conjunt de democràcies davant una autocràcia com Rússia, dirigida per una oligarquia corrupta i ultracapitalista que està intentant expandir de manera imperialista el seu territori", ha argumentat. Així mateix, el president espanyol ha defensat l'increment de la despesa militar fins al 2% del PIB el 2029 tot assenyalant queAmb tot,. "Això ajudaria també l'electorat progressista", ha conclòs.Preguntat per les morts de migrants a les fronteres de Melilla , Sánchez ha defensat que des de l'executiu espanyol. "Jo només, lamentant la pèrdua de vides, defenso que la desigualtat és la principal causa de la migració. Les veritables culpables són les màfies. Fent tot aquest exercici d'empatia amb les víctimes, els seus familiars,de l'Estat al nostre país i del Marroc, que han estat ferits", ha dit.

