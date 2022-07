Mor amb 97 anys Peter Brook, un dels grans directors de teatre del segle XX

, un dels gransdel segle XX ha mort aquest diumenge als, segons The Guardian. Brook, fill de jueus migrants,el 21 de desembre del 1925, però va desenvolupar pràcticament tota la seva carrera a, on es va traslladar a la dècada dels 70. El col·lectiu del món del teatre ha qualificat d'", sobretot pel que fa als muntatges d'obres de, de qui era especialista, però també ha fet història amb produccions com, una adaptació molt personal d'un poema indi molt conegut que va representar el 1986 al Mercat de les Flors.A Barcelona hi va ser més recentment. Concretament, l'any passat i al, on va estrenar la seva, també en record de Shakespeare. Al llarg de tota la seva vida, Peter Brook es va consolidar com, gràcies a la innovació en les seves posades en escena, que li van brindar elsdel món del teatre. Va guanyar el Tony i Emmy Award, un Laurence Oliver Award, el Praemium Imperiale, el Prix Itàlia i fins al Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2019. Cavaller de la Legió d'Honor de França i Comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic, Brook va ser doctor honoris causa per diverses universitats i membre honorari de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències, entre altres.Punt final a una carrera transgressora que ha renovat el teatre mundial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor