Elena creu que Barcelona «té més un problema d'incivisme que d'inseguretat»

El conseller d'Interior,, ha opinat sobre la situació deal capdavant del rànquing delictiu i ha afirmat que la capital catalana. En una entrevista a La Vanguardia, Elena ha dit que a Barcelona la seva conselleria hi aboca "moltes energies i un 75% de les detencions que es fan a la ciutat les efectuen els Mossos". El conseller també ha defensat el pla per combatre els delictes sexuals a les zones de lleure, que ha estat criticat per alguns sindicats. "Prioritzem aquest pla perquè més enllà del repunt estadístic hi ha l'impacte social. És viable", ha recalcat., no han d'exercir cap plus per caminar en llibertat per les seves ciutats", ha afirmat Elena, que ha tingut també bones paraules cap a la. "L'actual, de fa més de 25 anys, necessita canvis. Un dels seus objectius ha de ser la coordinació de policies locals i Mossos. Busquem el consens". A banda d'això, el conseller ha titllat de "correcta" laamb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-"Ha generat pactes positius, però l'incompliment vinculat a la política repressiva i a la inversió han deteriorat la confiança, i en particular en el marc de la taula de negociació", ha argumentat.A més a més, el titular d'Interior també ha tornat a justificar la substitució del"Dins del cos la substitució es va viure amb normalitat. Un decideix en funció de les prioritats vinculades al creixement, la feminització, la territorialització, i valora les persones, l'equip, com han fet tots els consellers. En l'exercici de les meves competències vaig prendre aquesta decisió", ha argumentat. No obstant això, Elena no ha donat Trapero per "amortitzat". De fet, ha considerat que "és un actiu del nostre cos, un dirigent de la cúpula actuals dels Mossos".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor