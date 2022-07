Diumenge amb xàfecs de tarda al Pirineu, Prepirineu i terç oest

al litoral i moderadament més alta a l'interior. Aquesta tarda de diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha previstal, sobretot al sector occidental, que podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. A la resta del Pirineu i delsón probables alguns ruixats dispersos, localment amb tempesta i amb fortes ratxes de vent. En general, la precipitació serà d'intensitat feble o moderada.El Meteocat també ha previst que. A partir de dimecres, elsAquest diumenge, però, la predicció general és que circularan bandes dede sud a nord que, fins al migdia, deixaran el cel poc o mig ennuvolat, sobretot a la meitat sud. A partir de llavors, els núvols es faran més abundants arreu, però sobretot al terç oest, on quedarà el dia notablement ennuvolat. A banda d'això, a partir del migdia creixeran algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu i al llarg de la tarda n'arribaran pel terç oest.Pel que fa al, serà fluix i de direcció variable a l'inici i final del dia. La resta de la jornada, s'imposarà el vent de component sud i est al litoral i sud a l'interior, fluix amb cops moderats. Serà més reforçat durant la tarda a l'interior on hi pot haver cops forts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor