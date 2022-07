La Via Pirinenca fa brillar 400 cims per a l'autodeterminació de Catalunya i el País Basc

Unssituats en elsque separen Jaizkibel (Guipúscoa) del Cap de Creus (Girona) s'han il·luminat aquest dissabte a la nit. Ha estat en el marc de ladel 2022, anunciada com l'"acció artística més gran de caràcter polític" que s'ha projectat mai a Europa per l'ANC.L'objectiu de l'acció és el de reivindicarEls organitzadors han catalogat d'èxit la il·luminació dels cims, que ha de servir per unir les lluites compartides: "Sumant forces basques i catalanes hem estat capaços d'il·luminar tot el Pirineu, i si seguim cooperant i sumant forces, serem capaços d'avançar en els nostres, ha afirmat Amalur Álvarez, portaveu de Gure Esku.Per la seva banda, la presidenta de l'ANC,ha insistit que "a Catalunya i al País Basc volem la plena sobirania, volem decidir i construir lliurement el nostre futur". A més, Feliu ha denunciatper impedir "la materialització de la voluntat democràtica" i que implica la "vulneració dels drets civils, polítics, econòmics i culturals".

