Si trobes això a la porta de casa, et volen robar: què has de fer?

Saps què has de fer si trobes un marcador a la porta de casa o la dels veïns?

✔️Contacta amb el @112

✔️ Vindrem a fer comprovacions

✔️Si han entrat al teu domicili, denuncia-ho#LlarSegura pic.twitter.com/5aVb9HoWeW — Mossos (@mossos) July 2, 2022

Petitscol·locats al marc de la porta. Tan petits, que són gairebé indetectables o que, directament, són ignorats. Això són els, una de les tècniques que utilitzen elsper saber si hi ha algú a casa i poder entrar-hi aEl mecanisme que hi ha al darrere, segons expliquen elsés la de posar el plàstic a la porta i tornar al cap d'uns dies. En cas que el marcador sigui a terra, vol dir que algú ha entrat a la casa. Si no ha caigut, intenten entrar-hi perquè vol dir que. Una tècnica que també empren, de manera semblant, amb fils de cola d'enganxar.Els Mossos d'Esquadra han demanat a les seves xarxes socials que els ciutadans que vegin un marcador d'aquests en una porta -ja sigui la seva o la d'uns veïns-. Hi ha gent que, en aquestes situacions, es limita a treure'l. Un cop advertits, els agents aniran al lloc en qüestió a investigar.

