Els sindicats de Ryanair anuncien 12 noves jornades de vaga aquest juliol

Els sindicats USO i SICTPLA han anunciat dotzepels tripulants dea l'estat espanyol durant el. Les aturades, que ja van començar els primers cap de setmana d'estiu, es portaran a terme del 12 al 15 de juliol, del 18 al 21 i del 25 al 28, en els deu aeroports on opera aquesta companyia. Es farà vaga durant les 24 hores.Els sindicats reclamen a l'aerolíniai que es retorni a la negociació d'un conveni col·lectiu amb unes condicions laborals dignes i sota la legislació espanyola. La portaveu d'USO, Laura Arrasanz, ha demanat al govern espanyol i a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, queen aquesta situació davant la "impassibilitat" de l'aerolínia. "No som treballadors de tercera", emfatitza.Aquest dissabte, fins a les 13h, i coincidint amb la vaga de tripulants de cabina d'Easyjet , ja hi havia una trentena de vols que han sortit o arribat amb retard als aeroports de Barcelona i Girona per aquestes vagues.Concretament, un total de 5 vols de Ryanair han sortit amb retard des dementre que 12 hi han arribat amb retard. A, el retard ha afectat un vol de sortida i un altre d'arribada.D'altra banda, la vaga d'ha alterat els horaris de 8 sortides des de la capital catalana i 6 arribades a la mateixa. En total, els vols amb retard que afecten aeroports catalans són 19 de Ryanair i 14 d'Easyjet.

