La coordinadora general dels comuns,, ha anunciat que el seu partit -soci del govern- de l'Estat fins al 2% del PIB el 2029. Ho ha dit en el Consell Nacional de la formació a Mollet del Vallès, en què també ha donat més detalls del motiu de la decisió dels comuns: "Amb uns preus disparats per la inflació la prioritat és protegir les famílies", i ha afegit que "augmentar la despesa militar. És posar els interessos dels Estats Units per davant dels interessos dels catalans". Per això, Albiach ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, en comptes d'incrementar aquesta partida, treballi amb la resta de presidents per "desplegar un".D'altra banda, la coordinadora general dels comuns tambéel president de la Generalitat,la presidenta del Parlament,. "Com a màxim representant del nostre paísen mantenir la dignitat i el prestigi de les institucions" ha etzibat. Albiach ha lamentat que la política catalana es podria estalviar aquest "escàndol", ja que, segons ha apuntat, "tothom sabia que aquest escenari arribaria". Després que Borràs hagi quedat a un pas de l'obertura de judici oral per un presumpte cas de fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Albiach ha conclòs que "el reglament del Parlament és clar. Se l'ha de suspendre. Borràs ha de deixar el seu càrrec. Ras i curt".En aquesta línia, ha recordat que ERC i la CUP li van donar els seus vots perquè Borràs fos escollida presidenta del Parlament, i ha afegit que de res serveix ara que diguin que s'ha de complir el reglament. En aquest context, la presidenta dels comuns ha afegit que l. Unes institucions que, com ha apuntat, "van costar molt de restablir i mantenir com perquè ara algú pensi que està per damunt de tot i que pot fer el que li doni la gana".Finalment, la coordinadora general dels comuns també ha celebrat que "la veritat hagi guanyat una vegada més" i s'hagi arxivat una nova querella contra l'alcaldessa de Barcelona,. "Per molta guerra bruta, hem vingut a guanyar i no ens aturaran", ha conclòs.

