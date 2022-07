Elamplia la família d'i ja compta amb set exemplars d'aquesta espècie. Segons ha comunicat el zoo, el 15 de maig passat hi va néixer unad'aquesta espècie d'orangutan que es troba molt amenaçada i en perill crític per la desforestació que pateix el seu hàbitat natural.La cria es trobai ja se l'ha pogut veure agafada a la mare i alletant-se. Es tracta de la tercera filla de la, una orangutan de 25 anys que també va néixer al Zoo de Barcelona. El pare és el, el mascle reproductor del grup d'orangutans de Borneo, també del Zoo, de 25 anys i nascut a Dublín.El director del Zoo de Barcelona,, ha destacat la importància del naixement de la nova cria d'orangutan de Borneo, tenint en compte que es tracta d'segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN). "És una molt bona notícia tenint en compte l'aposta del Zoo per esdevenir", ha afirmat.Alarcon ha explicat que la desforestació de les selves de Borneo i Sumatra provocada per la tala d'arbres i el cultiu d'oli de palma fa que aquesta espècie pateixi. Per això, ha afegit, és rellevant el paper dels zoos dins dels programes de conservació i ha avançat que segurament, d'aquí a uns anys, caldria introduir orangutans nascuts en captivitat a les illes d'Indonèsia.El(EEP) també ha celebrat el naixement pel que implica a nivell de conservació de l'espècie i perquè ajudarà a conscienciar els visitants del Zoo de Barcelona de la necessitat de cuidar l'hàbitat natural de tots aquells animals que estan en perill greu d'extinció per l'acció humana.

