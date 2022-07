Detingut per provocar dos incendis aquest juny al Massís del Garraf

Com ha anat la investigació dels fets?

Elsconjuntament amb els, i amb la col·laboració de la, van detenir aquest dijous, 30 de juny,com a presumpte autor de dos incendis forestals al Massís del Garraf. També van denunciar penalmentper la seva autoria en els mateixos fets.El 18 de juny es va declarar unentre els municipis d'amb una afectació de més de 160 hectàrees. Tres dies més tard, el 21, es va produir nou un incendi en una zona forestal propera a la urbanització Can Pere de la Plana, a, que va cremar una vintena d'hectàrees. Ambdós incendis van cremar un total de, de les quals la major part (182,82ha) dins l'espai protegit EIN Massís del Garraf, i van comportar l'Tal com subratllen els cossos, l'incendi entre Olivella i Avinyonet del Penedès es va produir en una jornada amb. És per això que el cap de l'àrea regional de Barcelona d'Agents Rurals, Jaume Bosch, ha afirmat a l'ACN que esperen que el jutge tingui en compte totes aquestes circumstàncies com a, ja que l'extinció de diversos incendis simultanis es va veure condicionada precisament per aquests dos focs provocats i es van haver de redistribuir recursos.Bosch, també ha afirmat quePer això, ha celebrat que la investigació conjunta amb Mossos d'Esquadra hagi donat "molts bons fruits". D'altra banda, el cap de l'àrea regional de Barcelona d'Agents Rurals ha subratllat queperquè moltes vegades hi ha pocs elements indiciaris per poder incriminar la persona i recorda que. A més a més, Bosch ha confirmat que el detingut havia intentat ser membre d'alguna ADF, però no se'l va acceptar. Desconeix el motiu pel qual no se'l va admetre.El 21 de juny, agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Vilanova i la Geltrú i efectius del Cos d'Agents Rurals van iniciarper determinar les causes dels incendis i esclarir les circumstàncies dels fets. Els agents van concloure que l'inici dels focs va ser provocat de forma expressa i que els presumptes autors podrien ser un noi i una noia que van ser. Els agents van aconseguir identificar i localitzar l'home, que va ser, al Garraf.El dijous, els policies van prendre declaració com a investigada a la menor d'edat, també com a presumpta autora dels delictes d'incendi, i el detingut ha passat aquest dissabte a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Vilanova i la Geltrú.

