Junqueras avisa Junts que per defensar l'autodeterminació i l'amnistia ha de seure a la taula de diàleg

Per Junqueras, el PSOE actua "com ho faria la dreta més extrema" a Melilla

El Consell Nacional d'ERC reuneix Aragonès, Vilalta i Vilagrà, entre altres

Aquest és el missatge que ha adreçat el president d’ERC, Oriol, a, a qui ha emplaçat a transitar conjuntament la via negociada perquè la “pressió” del Govern sigui “més útil” per aconseguir els seus objectius. “Com més forts siguem, més efectiva serà la nostra capacitat de negociació”, ha assegurat durant la seva intervenció davant del consell nacional del partit. S’espera que en les properes setmanes es produeixi unaque serveixi per reprendre la interlocució a través de la taula.Junqueras ha insistit queper aconseguir l’amnistia i l’autodeterminació i ha advertit que no implicar-se en la seva defensa per la via del diàleg és “posar-li fàcil” a un“Al PSOE li resultaria més còmode que tots renunciéssim a la bandera de la negociació perquè s’estalviaria la incomoditat d’haver-s’hi de seure”, ha subratllat. Un cop més, el líder republicà ha defensat que la via negociada té la comprensió de “bona part de la comunitat internacional” i ha titllat d’”incomprensible i especialmentque des de dins.A l'inici de la intervenció, Junqueras ha denunciat les desenes de morts a la frontera de Melilla fa una setmana. A parer seu, l'executiu espanyol -i en particularper intentar resoldre els problemes que té plantejats i ho fa "com ho faria la dreta més extrema". El president d'ERC ha afegit que "quan els partits que es diuen progressistes compren els marcs mentals de la dreta, és evident que".a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Entre elshi ha la portaveu d'ERC, Marta Vilalta; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de Presidència, Laura Vilagrà; els consellers Roger Torrent o Josep Gonzàlez-Cambray; o el cap d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, entre altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor