Per què una llúdriga al Llobregat avala la salut i qualitat ambiental del riu?

L'(AMB) ha descobert un exemplar deprop de la desembocadura del, quelcom que ha considerat com un indicatiu de la "salut i qualitat ambiental" del riu, tal com ha explicat en un comunicat. L'AMB ha captatd'aquest mamífer durant uns treballs d'anàlisis, sobre competències de recuperació socioambiental i gestió dels espais fluvials, que fa a la vall de sota del riu.que l'ens metropolità va trobar rastres d'una llúdriga va ser aigües amunt, ela la zona deEl fet que enguany l'hagi visualitzat quilòmetres a baix "demostra que" perquè actua com a corredor que utilitzen les espècies per a moure's en un territori molt fragmentat per diferents infraestructures.Segons l'AMB, la descoberta de l'animal constata que l'estratègia de recuperació i transformació delés "una", on les espècies de flora i fauna tenen un paper protagonista i on ladel riu.El 1973 es va constatar el perill d'extinció de l'espècie i va ser, i encara que en el nou Catàleg d'espècies amenaçades de Catalunya (pendent d'aprovació) ja no figura com a amenaçada, continuarà sent una espècie protegida.En els darrers anys, la llúdriga s'ha pogut veure en diferents punts del riu Besòs i Llobregat, per la qual cosa l'ens metropolità ha constatat la seva contínua presència en el territori i una major mobilitat del mamífer.

